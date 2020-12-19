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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. أمريكا توافق على طرح لقاح موديرنا المضاد لكورونا.. وتشكيل حكومة جديدة في اليمن

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حرصًا من "صدى البلد" الإخباري لمتابعيه، ينشر قسم الخارجي أهم وأبرز الأخبار التي طرأت على الساحة الدولية على مدار الـ24 ساعة الماضية:


وافقت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية، التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على طرح لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ. 

إيطاليا تفرض حجرا صحيا شاملا حتى 6 يناير المقبل

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، فرض حجرً صحيً كاملً على جميع أراضيها وذلك حتى 6 يناير المقبل، بسبب الارتفاع غير المسبوق في إصابات فيروس كورونا اليومية.


في خطوة تثير مزيدا من الخلاف بين تركيا واليونان، اعتقلت الشرطة اليونانية مسؤولا في القنصلية التركية لاتهامه بالتجسس، كما اعتقلت مواطنا يونانيا آخر يعمل "طباخ" على خلفية الواقعة.



حملت النائبة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولية وفاة والدها نتيجة إصابته بفيروس كورونا.


أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك.


بدأت وزارة الري والموارد المائية في السودان تحديث أجهزة محطة الديم، تحسبا لأضرار محتملة جراء سد النهضة الإثيوبي.



يثق الألبان في فوائد لبن الحمير لصحة الجسم، وزاد الطلب على حليب الحمير في ألبانيا بشكل كبير في خضمّ الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.


ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الدول الفقيرة ستتسلم أولى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الربع الأول من عام 2021.

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