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رياضة

إسماعيل سليم: أطالب الجميع بالتكاتف من أجل الزمالك ودعم باتشيكو واجب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:32 ص
باتشيكو وانطوي
باتشيكو وانطوي
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محمد رشاد
طالب إسماعيل سليم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الجميع بالتكاتف من أجل مصلحة القلعة البيضاء والخروج من الأزمة الحالية بالنادي.

وقال سليم خلال تواجده فى برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك:" حاليا الاستقرار مطلوب وانصح اللجنة المؤقتة بالاستعانة بخبراء الزمالك.

وأضاف، أنه ينصح أيضا بالاستقرار المالي لنجاح اللجنة

وطالب إسماعيل، من الجميع مساندة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق نتائج طيبة فى الفترة المقبلة فى مختلف البطولات . 

ووجه سليم نصيحة للجنة المؤقتة بالاهتمام بقطاع الناشئين كي يدعمون الفريق الأول وتكوين فريق قوي من أنباء النادي.
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