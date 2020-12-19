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فن

أخبار الفن.. زوجة عدوية تكشف حقيقة الاعتداء عليه جنسيا.. ونجوم الفن في حفل دير جست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة ، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

قالت زوجة الفنان احمد عدوية عن الحادثة الشهيرة إنه جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل ان يخرج وأنه سبحان الله كان حاسس ان هناك شيء سيحدث.

توافد عدد كبير من نجوم الفن لحفل دير جست السنوي الذي يقام في دورته الـ17، وظهرت خلاله الفنانة نجلاء بدر بفستان مفتوح الصدر أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي فور انتشار الصور.

نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدأ قبل قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن لحفل دير جست السنوي الذي يقام في دورته الـ17، وظهر المطرب أحمد سعد بلوك غريب مرتديا نظارة شمس للفت الانظار، وظل فترة طويلة أمام عدسات الكاميرات.

شهد حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية تكريم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون عن مجمل الأعمال التي قدمها في مسيرته الفنية.

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