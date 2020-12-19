ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ماينفعش أبقى حماه.. شريف منير يمازح زوج ابنته على طريقته الخاصة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
مازح  النجم شريف منير  زوج ابنتة  محمود حجازي  وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

و نشر شريف منير صورة تجمعة بالفنان  محمود حجازي و علق  على الصورة قائلا: ماينفعش أبقى حماه ويبقى أطول مني كده .

يذكر أن آخر أعمال شريف منير على شاشة التلفزيون كان مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتم عرضه في رمضان الماضي.

كانت آخر أعمال الفنان شريف منير، السينمائية ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي .

ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر