ماينفعش أبقى حماه.. شريف منير يمازح زوج ابنته على طريقته الخاصة

مازح النجم شريف منير زوج ابنتة محمود حجازي وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

و نشر شريف منير صورة تجمعة بالفنان محمود حجازي و علق على الصورة قائلا: ماينفعش أبقى حماه ويبقى أطول مني كده .

كانت آخر أعمال الفنان شريف منير، السينمائية ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير على شاشة التلفزيون كان مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتم عرضه في رمضان الماضي.

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي .





ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.