رامي صبري يحتفل بالجائزة الثالثة لعام 2020 عن أغنية "حياتي مش تمام"

احتفل الفنان رامي صبري بجائزتة الثالثة من حفل دير جيست عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





ونشر رامي صبري صورة له بالجائزة وعلق علي الصورة قائلا: الجائزة التالتة لأغنية عام 2020 حياتي مش تمام.

رقم واحد من دير جيست شكرًا للجماهير المصرية والعربية ، # اللي جاي أقوى





و كان قد كشف الفنان رامي صبري عن سبب خوضه لتحدي أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب.





وكتب عبر حسابه على فيسبوك": أولًا أنا عملت تحدي لأغنية محسود علشان حاجتين أولهم علشان الأغنية حلوة أوي وانا بحب النوع ده من الأغاني، ألحان صديقى الملحن خالد عز .. ثانيًا علشان اقول للناس كتير من الجماهير إن العلاقة بيني وبين الفنان الكبير عمرو دياب علاقة محترمة من عندي ومن عنده حتى الكلام اللي وحش اللي دايما بشوفه على السوشيال ميديا مكانش بيغير حبي واحترامي ليه بالعكس انا كنت بشتغل اكتر إني اعمل أغاني مهمة ه وده حصل اخيرا من انهارده عايز اكلم الجمهور الكبير جمهور عمرو دياب يفهم اني بحترم هذا الرجل وبحترم تاريخه جدا ومفيش بنا اي عداوه او كره ذي ما بعض الناس بتقول . مبروك الالبوم يا هضبه ودايما مشرفنا وفخورين بيك وشكرا لكلامك الحلو ".





‎واختتم بتهنئة صناع العمل وكتب: مبروك لكل صناع الاغنية الحلوة دى الشاعر الكبير تركى آل الشيخ، والملحن الكبير خالد عز والموزع الكبير عادل حقي".





وكان قد تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.





"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".