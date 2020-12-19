صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة مساعدات جديدة لمصر.. وإيطاليا تعلن عن حجر في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الأعياد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تطالب إيطاليا بتسليم دبلوماسيين سابقين متهمين بتهريب الآثار

مصر تسجل 25 وفاة و548 إصابة جديدة بكورونا

البيت الأبيض: ترامب سيأخذ اللقاح "في الوقت المناسب"





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن الإنتربول المصري طالب الحكومة الإيطالية بتسليم دبلوماسيين سابقين اتهموا بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا، حيث كشفت مذكرة الإنتربول ضبط وإحضار بحق لاديسلاف أوتكر سكاكال، الذي شغل منصب القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري بسفارة روما بالقاهرة.





وأكد الانتربول المصري أن لاديسلاف أوتكر صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لقيامه بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية من آثار مصر لدولة إيطاليا خلال عام 2016 و2018.





وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 25 حالة وفاة و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105919 حالة.





وقالت "الأنباء" إن صندوق النقد الدولي، وافق مساء أمس الجمعة، صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بصدور قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.





وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".





دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، أعلن فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 يناير.





وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضًا التنقّل من منطقة إلى أخرى إلّا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفا أنه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.





ونقلت "القبس" عن المتحدث باسم البيت الأبيض برايان مورجينسترن، قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح معتمد حديثا للوقاية من كوفيد-19، عندما يحين الوقت المناسب.







