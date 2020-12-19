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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تخطر الكونجرس بإغلاق قنصليتين في روسيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس، بنيتها إغلاق قنصليتين في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج الروسيتين. 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت، أنه تم إرسال الإخطار إلى المشرعين في 10 ديسمبر الجاري.

وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، أن الإغلاق المحتمل للقنصليتين العامتين للولايات المتحدة في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج الروسيتين من غير المرجح أن يفسد العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ليست في أفضل حال.

يُذكر أن تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق باحتمال إغلاق القنصليتين العامتين للولايات المتحدة الأمريكية في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج.
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