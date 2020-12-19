الخارجية الأمريكية تخطر الكونجرس بإغلاق قنصليتين في روسيا





أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس، بنيتها إغلاق قنصليتين في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج الروسيتين.





وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت، أنه تم إرسال الإخطار إلى المشرعين في 10 ديسمبر الجاري.





وأعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الاثنين الماضي، أن الإغلاق المحتمل للقنصليتين العامتين للولايات المتحدة في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج الروسيتين من غير المرجح أن يفسد العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ليست في أفضل حال.



