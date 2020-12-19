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أخبار البلد

ظهور إعلاميين بعد توقف سنوات ورحيل آخرين.. ماذا حدث خلال عام علي الفضائيات المصرية؟

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
الإعلاميين المصريين
الإعلاميين المصريين
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حمادة خطاب
شهدت القنوات الفضائية عددا من التغييرات في صفوف الإعلاميين بها، حيث عاد عدد من نجوم الإعلام للشاشة الصغيرة مرة أخرى، بينما اختفي عدد آخر خلال العام الجاري.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز التغيرات علي صفوف الإعلاميين في الفترة القليلة الماضية.

1_خيري رمضان

عاد الإعلامي خيري رمضان للشاشة مجددًا بعد غياب سنوات، وذلك  من خلال انطلاق برنامج "حديث القاهرة"، الذي عرضت قناة القاهرة والناس أولي حقاته في 6 ديسمبر الماضي، في التاسعة مساء.

ويقدم  رمضان البرنامج على شاشة "القاهرة والناس" الذي يناقش  العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري، كما يسلط البرنامج الضوء على أبرز المشروعات الكبيرة والقومية في مصر.

2_ ظهور جديد لإبراهيم عيسي 

ظهر الإعلامي إبراهيم عيسي أيضًا في برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس" ليصبح مقدمي البرامج كلا من: الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمةعوض.

وسبق للإعلامي إبراهيم عيسى تقديم أكثر من تجربة إعلامية على شاشة "القاهرة والناس"، فيما قدّم الإعلامي خيري رمضان خلال مسيرته العديد من التجارب البرامجية التي لاقت نجاحا كبيرا


3 _  عودة ريهام سعيد 


عادت الإعلامية ريهام سعيد لاستئناف عرض برنامجها "صبايا الخير"، علي قناة النهار بعد توقفها بقرار من نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلي للإعلام 

وكانت ريهام سعيد  قد توقفت عن تقديم برنامج "صبايا الخير" في أغسطس 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.


4- عودة مدحت شلبي. 

عاد الإعلامي مدحت شلبي رسميا عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ببرنامج جديد يحمل اسم "مساء أون تايم".
ويذاع البرامج في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

يذكر أن مدحت شلبي كان معلقا لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزه (2-1).


5- وقف برنامج جابر القرموطي  "الكلام على إيه"

أعلن الإعلامى جابر القرموطي، عن توقف برنامجه "الكلام على إيه" المذاع على فضائية الحياة؛ و قال: "إن شاء الله تعود الأمور في أقرب وقت ربنا كريم".
يذكر أن برنامج "الكلام على إيه" يقدمه الإعلامى "جابر القرموطي، ويذاع في تمام العاشرة مساء كل اثنين على شاشة قناة الحياة.

6- رحيل محمد علي خير


أعلن الإعلامي محمد علي خير،  انتهاء رحلته الإعلامية عبر شاشة فضائية القاهرة والناس، وتوقفه عن تقديم برنامجه "المصري أفندي"، وكتب الإعلامي على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لكل رحلة نهاية.. قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس"، موضحًا أن "لكل رحلة نهاية، وقد انتهت رحلتي الإعلامية عبر شاشة القاهرة والناس المحترمة، وسوف يتوقف برنامج المصري أفندي.. سأفتقد بلا شك لقاءكم اليومي".

7- ظهور جديد لمعتز الدمرداش 

أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، انطلاق قناة "الشرق"، الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، وضمت القناة عدد من أبرز الإعلاميين العرب، منهم الإعلامي معتز الدمرداش مقدما لبرنامج "الارتداد شرقا" بمشاركة عبد الله اليحيى،


8- عودة لميس الحديدي لقناة ON 

عادت الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج جديد باسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تعاقد قناة أون العامة برئاسة ألبرت شفيق معها.


9- عودة محمد شردي 


انصم الإعلامى محمد مصطفى شردى إلى فريق مذيعي قناة الحياة ، بدء من 6 يونيو السابق ، ليقدم البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس، على أن تقدمه الإعلامية لبنى عسل من السبت إلى الاثنين، فيما يقدم الإعلامى حسام حداد حلقة آخر الأسبوع يوم الجمعة.


10_ عودة أسامة كمال 

أعلن  الإعلامى أسامة كمال العودة لبرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور،، بعد مفاوضات استمرت شهرين تقريبا، ليعود من خلاله إلى الشاشة بعد عام تقريبا على توقفه عن تقديم برنامجه السابق «مساء dmc، مقدما لأيام السبت والأحد والإثنين.

١١_ عودة معتز عبد الفتاح 


شهدت  الفترة الماضية، انضمام الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ليعود من خلال قناة المحور أيضا إلى الشاشة، بعد فترة من التوقف. 

12_ محمد الباز 

قناة النهار أعلنت في وقت سابق تعاقدها مع الدكتور محمد الباز لتقديم برنامج «آخر النهار»، وذلك بعد مرور شهرين فقط على مغادرة قناة المحور الذى كان يقدم على شاشتها برامج «90 دقيقة».



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