مالي: تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم (السبت) تسجيل واحد وسبعين اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية انه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 71 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 53 من المصابين ووفاة 4 أشخاص.