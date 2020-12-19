مالي: تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم (السبت) تسجيل واحد وسبعين اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية انه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 71 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 53 من المصابين ووفاة 4 أشخاص.
واضاف البيان أن اجمالي الاصابات بلغ 6120 حالة ، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء 3771 حالة ، ووصل اجمالي حالات الوفاة الى 215 حالة.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية انه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 71 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 53 من المصابين ووفاة 4 أشخاص.
واضاف البيان أن اجمالي الاصابات بلغ 6120 حالة ، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء 3771 حالة ، ووصل اجمالي حالات الوفاة الى 215 حالة.