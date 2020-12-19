حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو





تعرض مستشفى لهجوم حاد على مواقع التواصل بعد اتهامات المستخدمين بخداع متلقي لقاح فيروس كورونا عند إعطاء طبيب الحقنة لأحد الممرضين على شاشة التلفاز.





أظهرت لقطات للحظة الحقن الافتتاحي للمتطوعين يوم الثلاثاء في المركز الطبي الجامعي في إل باسو بـ تكساس ممرضًا ذكرًا لم يذكر اسمه تلقى حقنة مستعملة أو فارغة في ذراعه، حيث يظهر مكبسها مضغوطًا سابقًا.





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استطاعت محطتان تلفزيونيتان محليتان التقاط فضيحة الطبيب الذي يرتدي القفاز وقد أدخل الإبرة في ذراع ممرض، على الرغم من أن مكبس المحقنة الذي يدفع محلول اللقاح لم يتحرك من مكانه.





تواصل مشاهدو النسر مع شبكة KTSM التلفزيونية بشأن اللقطات، واتفق الصحفيون هناك على أنها تبدو غير عادية.





أصر متحدث باسم المستشفى على إعطاء جميع العاملين الخمسة في الرعاية الصحية جرعات كاملة من لقاح كورونا الجديد من شركة فايزر، كما تعهد المتحدث بإجراء مزيد من التحقيقات حول الحادثة.





بدأت المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتلقيح الموظفين بلقاح فايزر يوم الاثنين الماضي، مع وجود العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وسكان دار رعاية المسنين في مقدمة الصف للحصول على اللقاح المطلوب.





وقد أصاب فيروس كورونا المستجد حتى الآن 16.7 مليون أمريكي، وقتل ما يقرب من 305000.







