شوبير: حالات كورونا في المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، ومقدم البرامج عبر قناة أون تايم سبورتس، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف نادي المقاولون العرب، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد النجم الساحلي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "ظهور حالات كورونا في فريق المقاولون العرب بين الجهاز الفني ولاعبين".





وكان نادي المقاولون العرب قد سقط في فخ الهزيمة، أمام نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

