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رياضة

مدرب بيراميدز السابق: الفريق سينافس بقوة على البطولات ولا أحد يرفض التعاقد مع رمضان صبحي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
علق الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تجربته مع الفريق المصري خلال الموسم الماضي، وانطباعاته عن لاعبي بيراميدز خلال فترة توليه المسئولية، ورأيه فيما ينقص الفريق لتحقيق أول ألقابه والمنافسة بشكل دائم على البطولات، وتأثير الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق وعلى رأسها رمضان صبحي، أحمد فتحي وشريف إكرامي.

وقال تشاتشيتش في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: «بيراميدز قام بالعديد من الصفقات الجيدة، ستجعله فريق ينافس على البطولات بقوة».

وأضاف: «فريق نادي بيراميدز مازالت تنقصه بعض الخبرات لحصد الألقاب، وهذه الخبرات سوف يكتسبها بمرور الوقت والمنافسة في مختلف المسابقات، ولكن عليهم الصبر وعدم التسرع، لتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، نظرًا لأن منافسيه الأهلي والزمالك يمتلكان الشخصية والتاريخ الأكبر».

وأكمل: «الفريق تعاقد مع رمضان صبحي وهو يمثل إضافة عظيمة، حيث يمتلك إمكانيات كبيرة سوف تضيف لخط هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة، لا أحد يمكنه رفض التعاقد مع لاعب مثل رمضان صبحي».

وواصل: «كذلك تعاقد الفريق مع لاعب مثل أحمد فتحي يمتلك إمكانيات وخبرة كبيرة مع نادي الأهلي، وسيمثل إضافة قوية لخط الدفاع».

وأكد تشاتشيتش سعادته بالفترة التي قضاها مدربًا لنادي بيراميدز، موضحًا أنه منح الفرصة لجميع لاعبي الفريق صاحب الزي السماوي، وأنه أحدث تأثيرًا كبيرًا في صفوف الفريق، لولا التعرض للظلم في نهائي الكونفيدرالية ضد نهضة بركان، الذي لعب بعنف شديد خلال اللقاء، وحرم الظلم التحكيمي الفريق المصري من استكمال إنجازه والفوز البطولة.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أنه يحترم قرار مجلس الإدارة برحيله، وموضحًا أن الرباعي عبدالله السعيد ودونجا ومحمد حمدي وعلي جبر هم الأكثر مشاركة خلال فترة وجوده كمدير فني.
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