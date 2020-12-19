أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:









انتقد الإعلامي احمد شوبير موقف الاتحاد الدولى لكرة القدم من تغيير اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الدولي الفيفا برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية مؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، وهوما اعتبره مخالف لنص قانون الرياضة المصري الجديد.









أكد مازن مرزوق، أن تقدمه باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لافتًا أن خلال الفترة التي تواجد في منصبة الدوري المصري ظهر بشكل جيد ولم يحدث اعتراضات بين الأندية.









كشف مصدر مسئول داخل نادي المقاولون العرب عن وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ذئاب الجبل استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في إطار مباراة الذهاب لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.









شن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري،هجوما لاذعا على هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا











