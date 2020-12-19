أهم الأخبار.. زوجة عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة.. القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها :

دمي تقيل.. خالد الصاوي يكشف سبب تحول شخصيته وإظهار الجانب الفكاهي منه

علق الفنان خالد الصاوي، علي حديث "أبلة فاهيتا" وهو "أنت مكنش ليك حس زمان" قائلا: أنا دايما كان عندي حس بس أحيانا كان بيبقى دمي تقيل وصوتي بيبقى عالي".

روسيا تعلن مقتل ضابط من قواتها في إقليم قره باغ

أعلنت السلطات الروسية، أمس الجمعة، أن ضابطًا من قواتها قُتل في انفجار لغم أرضي بإقليم قره باغ المتنازع عليه.

الأزهر: 25010 طلاب حولوا من التربية والتعليم إلى معاهدنا هذ العام

أعلن الأزهر الشريف، عن وجود إقبال كبير على الالتحاق بالتعليم الأزهري وانخفاض شديد في تحول طلابه للتربية والتعليم في العام الحالي.

زوجة عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة.. فيديو

قالت لوسي زوجة الفنان احمد عدوية انها عانت من علاقات كثيرة لنجم الاغنية الشعبية احمد عدوية ومعجباتها وكثيرا ما طلبت الطلاق منه.

دعاء لزوجي في الصباح من 12 كلمة.. ردديه ليصرف الله عنه نساء الكون

دعاء لزوجي في الصباح يعد أفضل هدية يمكن أن تهديها الزوجة لرجلها، حيث إنه من خلال كلمات دعاء لزوجي في الصباح تفتح له أبواب الرزق وتدفع عنه الشر وتحفظه من كل سوء، فإذا كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد أوصى بترديد دعاء الصباح عامة واستفتاح اليوم بها واغتنام فضله العظيم، فإن ذلك الحرص على دعاء الصباح سببه أنه يكفي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية ولأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن ، وما قد يتربص به من شر، بما يجعل دعاء لزوجي في الصباح أيقونة كل زوجة تحب رجلها ، لعله به يُحصل أعظم الحاجات والمطالب الدنيوية وهي الرزق.

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

بدأ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مطلع يناير 2020، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 أغسطس 2019، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعدما أقره مجلس النواب.

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

حصل «صدى البلد» على نص تحقيقات القضية رقم 19133 اسنة 2020 جنح البساتين والمقيدة برقم 133 لسنة 2020 حصر تحقيقات جنوب القاهرة، والمعروفة اعلامية بقضية طفل المرور.

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

عوقبت امرأة أمريكية بالسجن لمدة 20 عامًا إثر قيامها بالتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بإلقائها في بحيرة، قبل أن تحاول التستر على آثار جريمة القتل التي راحت ضحيتها باستخدام "دمية" ألبستها الثياب الخاصة بالطفلة الراحلة.





محمود حميدة: أول كلمة نطقتها وأنا عندى 5 شهور كانت جحش

حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.



