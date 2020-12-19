غلق طريق السويس من الكيلو 61 حتي الكيلو 109 بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق السويس من الكيلو ٦١ حتي الكيلو ١٠٩ اتجاه القاهرة لوجود شبورة كثيفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت أكدت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد طقسا معتدلا على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحرى مائلا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية حيث تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.