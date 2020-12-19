ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2021

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تبدأ نقابة الصحفيين اليوم السبت،في تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى التجديد أو الاشتراك لأول مرة فى مشروع علاج ٢٠٢١ .

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية،إن مجلس النقابة وافق على فتح المشروع، ويبدأ الاشتراك، من اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، وحتى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد:"شهد عام 2020، إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم".

وتابع عبدالمجيد:" بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإن المشروع تكبد نفقات كبيرة، نتيجة جائحة "كورونا'، التي حمّلت قطاعات بدول العالم أعباء مضاعفة، عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام  بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا".

وأوضح عبدالمجيد، أنه وفقا للمتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط، مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور