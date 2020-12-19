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لغير القادرين.. مطبخ الخير مبادرة لتقديم وجبات غذائية بكفر الشيخ.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
مبادرة مطبخ الخير
مبادرة "مطبخ الخير"
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نورهان رأفت
عرضت فضائية الأولى تقريرا، لمبادرة "مطبخ الخير" ، وهي مبادرة هدفها الأساسي، تقديم وجبات مجانية، لغير القادرين ، بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور عصام الشامي ، مسئول المبادرة بـ قرية كفر القرضا" بكفر الشيخ ، إن فكرة إطعام الفقراء فكرة محببة ، لفعل الخير ، وتحظى بترحيب وصدى واسع ، من المتبرعين .

وأشار مسئول أخر،إلى أن جميع العاملين في "مطبخ الخير" متبرعين ، بدون أجر، لافتا إلى أن هناك بعض طلاب الجامعات والشباب المشاركين في الحملة .

وفي سياق مختلف، شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بإشراف ومتابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كما شهدت عدد من قرى مدينة بيلا  - أيضًا - رفع مياه الأمطار، بإشراف ومتابعة أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونواب رئيس المدينة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف في كل مراكز ومدن المحافظة ، لمواجهة موسم الشتاء، من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي، في إطار توجهات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها.


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