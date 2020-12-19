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البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 - 12 - 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
السوق المصرى
السوق المصرى
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 19-12- 2020.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 10 جنيهات

البصل 5 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الفاصوليا 22 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 8 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الرمان 8 جنيهات

البلح 8 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا، ولذلك السوق تعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كل الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.

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