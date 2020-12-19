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رياضة

250 جنيها يوميا.. الشباب والرياضة تعلن فرص عمل بالتعاون مع مايكروسوفت

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر؛ ضمن مبادرة «طور وغير»، فرصا وظيفية جديدة، وذلك على صفحتها على "فيسبوك"، عن طلب شركة كبرى في الأجهزة الكهربائية للتعيين:

- برموتر
مسؤول عن البيع داخل الفروع... للعمل بشكل مؤقت (شهرين أو دائم)

أماكن العمل: الاسكندرية- الغردقة- الشرقية- القليوبية- الغربية- الدقهلية -الاسماعلية- مرسى مطروح- بنى سويف- اسوان والاقصر- سوهاج- المنوفية- اسيوط- السويس

- الشروط:
- مؤهلات عليا وطلبة
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 30 سنة

الحقوق:
- راتب: اليوم من 200 إلى 250 ج
- 9 ساعات عمل

رابط  التقديم اضغط هنا
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