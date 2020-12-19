الرقابة على الصادرات والواردات: فحص 24.4 ألف رسالة صناعية وغذائية خلال نوفمبر

قال اللواء إسماعيل جابر رئيس العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن معامل الهيئة فحصت 24.427 ألف رسالة معمليا خلال نوفمبر الماضي، وبلغ عدد العينات التي تم فحصها 9.451 ألف عينة غذائية و3651 عينة صناعية و11.325 ألف عينة تعاقد.





وذكر أن عدد الرسائل الصناعية والغذائية المعروضة على الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 18.291 ألف رسالة.





وأوضح أن عدد رسائل الواردات الصناعية بلغ 15.735 ألف رسالة تم قبول 14.849 ألف رسالة وقد كان من أهم الواردات الصناعية المقبولة (الملابس، قطع غيار السيارات، أدوات المائدة).





ولفت جابر إلى أنه تم رفض 886 رسالة ومن أهم الواردات الصناعية المرفوضة (الفلاتر، الشنط والمحافظ والأحذية، أدوات كهربائية).





وأشار جابر إلى أن رسائل الواردات غير الصناعية بلغت 2556 رسالة وتم قبول 2490 رسالة، وقد كان من أهم الواردات غير تالصناعية المقبولة، أصناف (أعلاف ذرة صفراء، حيوانات حية ولقاحات بيطرية، مستحضرات تجميل وعطور، ورق، كيماويات) ورفض 66 رسالة.





وذكر أن من أهم الواردات غير الصناعية المرفوضة أصناف (ورق لف سجائر بفرة، أخشاب، تقاوي بطاطس، إضافات أعلاف).