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أخبار العالم

إسرائيل تتجه لانتخابات جديدة.. احتدام الأزمة السياسية بين نتنياهو وجانتس وتعثر المفاوضات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
احتدام الأزمة السياسية
احتدام الأزمة السياسية بين نتنياهو وجانتس وتعثر المفاوضات
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سمر صالح
أعرب رئيس حزب "كاحول لافان" الإسرائيلي "بيني جانتس"، عن معارضته لتقديم أي تنازلات لحزب الليكود، وفي صفحته على الفيسبوك، قال "جانتس"، إن "عهد الأكاذيب قد ولى، وأنه حان الوقت للأفعال والنتائج".

وهدد رئيس "كاحول لافان" بالذهاب إلى انتخابات أخرى والتأكد من ألا يستمر بنيامين نتنياهو في تولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية في حال لم يعد إلى جادة الصواب بعد أن خرق الاتفاق مرة تلو الأخرى.

ومن المقرر أن يحل الكنيست الإسرائيلي عند انتصاف ليلة الثلاثاء من الأسبوع المقبل تلقائيا في حال لم يتم امتصاص أزمة الموازنة العامة.

وذكر موقع "مكان" الاسرائيلي، أن مصدرا "ليكودي" قال إن استمرار الحكومة في أداء مهامها يتطلب تقديم تنازلات من كافة الأطراف، مما سيساهم في تطعيم الاسرائيليين ضد كورونا ومساعدتهم اقتصاديا.

جاء هذا الموقف بعد أن هدد رئيس "كاحول لفان" بيني جانتس باللجوء الى الانتخابات إذا لم يعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى "جادة الصواب" بداعي خرقه الاتفاق الائتلافي مرات عديدة.

وأعرب المصدر عن أسفه لإمكانية جر إسرائيل إلى انتخابات في هذه المرحلة، وأكد مع ذلك أن الليكود مستعد للفوز في الانتخابات إذا ما فرضت عليه.

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