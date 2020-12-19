أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 -12- 2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 19 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، والبصل بين 3 و5.5 جنيه.

وسجلت الكوسة بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو، الفاصوليا ما بين 2 إلى 4 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 1.5 قرش و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه والفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيه.

اقرأ أيضا..

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 2 و 8 جنيهات للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 3.5 و 5 جنيه، برتقال سكرى 3.5 و 5 جنيه، برتقال أبو سرة بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو .

وسجل سعر كيلو التفاح جولدن بين 13 و17 جنيها، تفاح سورى لبنانى بين 12 و15 جنيها، عنب رومى أحمر بين 4 و7 جنيهات.