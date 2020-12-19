الرقابة على الصادرات والواردات تصدر 26.4 ألف شهادة منشأ خلال نوفمبر الماضي

قال اللواء إسماعيل جابر رئيس العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة أصدرت 26.432 ألف شهادة منشأ خلال نوفمبر طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية.

وذكر أن هذه الشهادات كانت ما بين (شعار جامعة الدول العربية- اتفاق ثنائي- كوميسا- ميركسور- EUR١- EUR. MED – FORM-A – G.S.T.P).

ونوه بأن الهيئة قامت بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق لعدد 28شهادة صادرة خلال نفس الفترة

فيما يخص التسجيلات التجارية أوضح جابر أنه تم استخراج 2596 سجل ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، منها 905 سجلات مستوردين، و545 سجل مصدرين، و208 سجلات الوكلاء التجاريين والمكاتب، و791 سجل مستلزمات الإنتاج و147 سجل السمسرة العقارية.