الصحة تتطلع لإنتاج لقاح كورونا.. نواب: مصانع فاكسيرا مؤهلة وعلى جاهزية عالية.. دخولنا هذا المجال يمنحنا التنافسية.. وعودة جديدة للريادة بصناعة الدواء

صحة البرلمان توضح قدرة مصر لتصبح مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات

صناعة البرلمان: إنتاج اللقاحات يتطلب جهدا كبيرا بالأبحاث العلمية والذكاء الاصطناعي

تزيد الإنتاجية وتحد من الاستيراد.. صحة النواب توضح مزايا إنتاج مصر للقاحات









بعد تصنيف اقتصاد مصر من ضمن ١٠ دول على العالم بارتفاع معدلات النمو، ولا سيما في فترة جائحة كورونا التي تأثرت جميع الدول بها بالسلب، استطاعت الدولة أن تتعافى من تلك الآثار وحققت نقلة نوعية في عدد من المجالات، أبرزها القطاع الصحي، ولذلك كانت أول دولة تحصل على لقاح كورونا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن ثم تطلعت الإمارات بجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج اللقاحات.









وعن كيفية تصنيع اللقاحات وجاهزية الدولة لهذا الأمر، أوضح نواب البرلمان مدي القدرة العالية من الإمكانيات والخبرات، إلى جانب عرضهم مميزات تلك الخطوة.











في البداية، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك تطلعات من جانب دولة الإمارات لجعل مصر مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات ضد فيروس كورونا بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك إيمانا بمجهودات الدولة التي ظهرت في فترة الجائحة في إدارة الأزمة الصحية بااحترافية عالية.









وأكد "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصانع اللقاح "فاكسيرا" تمتلك الجاهزية والتأهيل الجيد اللازم لاتخاذ هذه الخطوة، فنحن نمتلك مزيجا هائلا من الكفاءات الطبية والإمكانيات التكنولوجية الحديثة الواجب توفرها في منظومة إنتاج اللقاحات.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة بالفعل بدأت إنشاء مصانع إضافية بهدف التوسيع وزيادة الإنتاجية، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أولى خطوات التشييد، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لدخول مصر مجال تصنيع الدواء بشكل عام.









وأوضح النائب، أن هناك اتجاها عالميا تتبعه الدولة في شتى المجالات وأبرزها القطاع الصحي، وهو تبني اتجاه التصنيع بما يمنحنا ميزة التنافسية في الأسواق العالمية وخروج مصر من حيز الاستيراد.









وأشاد النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالمساعي الكبرى التي بذلتها الحكومة من قرارات وآليات إستراتيجية خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، وذلك من خلال منح الدعم للفئات الأكثر تضررا واحتياجا، حيث تم ذلك في إطار تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولا سيما في الظروف الطارئة والأزمات المثيلة للوضع الحالي.









واقال "البلتاجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الدولة أثبتت جدارة بأزمة كورونا أمام العالم، مما أدى إلى إيجاد فكر تخطيطي بدخول مجال تصنيع الدواء بعد أن كان الأمر يقتصر على الاستيراد فحسب، بل تطورت الأمور ووجدت تطلعات من جانب عدد من الدول أبرزها الإمارات والصين بتمكين الدولة من إنتاجها اللقاحات والأمصال.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خطة تصنيع اللقاحات تتطلب المزيد من الجهد بالأبحاث العلمية وتبادل الخبرات الخاصة بتقنيات التكنولوجيا الحديثة والنظم البرامجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بما يحقق جودة وفاعلية المنتج الدوائي المقدم للجمهور.









وتابع النائب حديثه قائلا: "الدولة أنفقت 100 مليار جنيه من الميزانية العامة لصالح تجهيزات ومتطلبات المستشفيات، فالقيادة السياسية يقع على عاتقها عبء كبير ولكن بكل ظرف تستطيع أن تصل بالمواطنين إلى بر الأمان".









في سياق متصل، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تلك ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مصر مجال تصنيع الدواء، بل هي بمثابة عودة وإحياء لريادتها صناعة الأدوية واللقاحات فهي تمتك تاريخا طويلا من الإنجازات بهذا المجال منذ بدايتها عام 1963.









وطالب "مرشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالتطلع إلى عقد اتفاقيات تعاون بين أهم الشركات الإماراتية في صناعة اللقاحات والأمصال، وليكون الفرع الأم (الرئيسي) بالقاهرة بما سيكون له من مردود إيجابي ينعكس على نشاط دائرة العلاج دون الحاجة إلى انتظار تصنيعه من قبل آخرين.









وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدة فوائد لتصنيع مصر اللقاحات ومشتقات البلازما، أبرزها توفير فرص عمل للشباب من خلال المصانع التي يتم إطلاقها، وزيادة الإنتاجية، مما يدفعنا إلى التصدير وفي ذات الوقت يتم توفير أموال طائلة للدولة التي كان يتم إنفاقها في الاستيراد، وتصب هذه الأمور في صالح المنظومة الاقتصادية، ويكون سببا غير مباشر في رفع كفاءة المستوى المعيشي للمواطنين.









جاء ذلك بعد أن قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة للإمارات، جاءت فى المقام الأول لنقل شكر الرئيس السيسى للإمارات الشقيقة بعد توريد الدفعة الأولى من فيروس كورونا.









وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن "زايد" بحثت خلال تواجدها خطة توريد الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، كما استعرضت جهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، والإجراءات التى تم اتخاذها.









وأضاف المتحدث أن زيارة "زايد" شملت أيضا مناقشة تطورات الدراسة الإكلينيكية ونتائجها، والتعاون مع الدول لمواجهة الفيروس.









وأكد خالد مجاهد، أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط.









وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر.