الصحة تتطلع لإنتاج لقاح كورونا.. نواب: مصانع فاكسيرا مؤهلة وعلى جاهزية عالية.. دخولنا هذا المجال يمنحنا التنافسية.. وعودة جديدة للريادة بصناعة الدواء

- صحة البرلمان توضح قدرة مصر لتصبح مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات
- صناعة البرلمان: إنتاج اللقاحات يتطلب جهدا كبيرا بالأبحاث العلمية والذكاء الاصطناعي
- تزيد الإنتاجية وتحد من الاستيراد.. صحة النواب توضح مزايا إنتاج مصر للقاحات
بعد تصنيف اقتصاد مصر من ضمن ١٠ دول على العالم بارتفاع معدلات النمو، ولا سيما في فترة جائحة كورونا التي تأثرت جميع الدول بها بالسلب، استطاعت الدولة أن تتعافى من تلك الآثار وحققت نقلة نوعية في عدد من المجالات، أبرزها القطاع الصحي، ولذلك كانت أول دولة تحصل على لقاح كورونا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن ثم تطلعت الإمارات بجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج اللقاحات.
وعن كيفية تصنيع اللقاحات وجاهزية الدولة لهذا الأمر، أوضح نواب البرلمان مدي القدرة العالية من الإمكانيات والخبرات، إلى جانب عرضهم مميزات تلك الخطوة.
في البداية، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك تطلعات من جانب دولة الإمارات لجعل مصر مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات ضد فيروس كورونا بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك إيمانا بمجهودات الدولة التي ظهرت في فترة الجائحة في إدارة الأزمة الصحية بااحترافية عالية.
وأكد "المشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصانع اللقاح "فاكسيرا" تمتلك الجاهزية والتأهيل الجيد اللازم لاتخاذ هذه الخطوة، فنحن نمتلك مزيجا هائلا من الكفاءات الطبية والإمكانيات التكنولوجية الحديثة الواجب توفرها في منظومة إنتاج اللقاحات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة بالفعل بدأت إنشاء مصانع إضافية بهدف التوسيع وزيادة الإنتاجية، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أولى خطوات التشييد، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لدخول مصر مجال تصنيع الدواء بشكل عام.
وأوضح النائب، أن هناك اتجاها عالميا تتبعه الدولة في شتى المجالات وأبرزها القطاع الصحي، وهو تبني اتجاه التصنيع بما يمنحنا ميزة التنافسية في الأسواق العالمية وخروج مصر من حيز الاستيراد.
وأشاد النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالمساعي الكبرى التي بذلتها الحكومة من قرارات وآليات إستراتيجية خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، وذلك من خلال منح الدعم للفئات الأكثر تضررا واحتياجا، حيث تم ذلك في إطار تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولا سيما في الظروف الطارئة والأزمات المثيلة للوضع الحالي.
واقال "البلتاجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الدولة أثبتت جدارة بأزمة كورونا أمام العالم، مما أدى إلى إيجاد فكر تخطيطي بدخول مجال تصنيع الدواء بعد أن كان الأمر يقتصر على الاستيراد فحسب، بل تطورت الأمور ووجدت تطلعات من جانب عدد من الدول أبرزها الإمارات والصين بتمكين الدولة من إنتاجها اللقاحات والأمصال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خطة تصنيع اللقاحات تتطلب المزيد من الجهد بالأبحاث العلمية وتبادل الخبرات الخاصة بتقنيات التكنولوجيا الحديثة والنظم البرامجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بما يحقق جودة وفاعلية المنتج الدوائي المقدم للجمهور.
وتابع النائب حديثه قائلا: "الدولة أنفقت 100 مليار جنيه من الميزانية العامة لصالح تجهيزات ومتطلبات المستشفيات، فالقيادة السياسية يقع على عاتقها عبء كبير ولكن بكل ظرف تستطيع أن تصل بالمواطنين إلى بر الأمان".
في سياق متصل، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تلك ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مصر مجال تصنيع الدواء، بل هي بمثابة عودة وإحياء لريادتها صناعة الأدوية واللقاحات فهي تمتك تاريخا طويلا من الإنجازات بهذا المجال منذ بدايتها عام 1963.
وطالب "مرشد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالتطلع إلى عقد اتفاقيات تعاون بين أهم الشركات الإماراتية في صناعة اللقاحات والأمصال، وليكون الفرع الأم (الرئيسي) بالقاهرة بما سيكون له من مردود إيجابي ينعكس على نشاط دائرة العلاج دون الحاجة إلى انتظار تصنيعه من قبل آخرين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدة فوائد لتصنيع مصر اللقاحات ومشتقات البلازما، أبرزها توفير فرص عمل للشباب من خلال المصانع التي يتم إطلاقها، وزيادة الإنتاجية، مما يدفعنا إلى التصدير وفي ذات الوقت يتم توفير أموال طائلة للدولة التي كان يتم إنفاقها في الاستيراد، وتصب هذه الأمور في صالح المنظومة الاقتصادية، ويكون سببا غير مباشر في رفع كفاءة المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك بعد أن قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة للإمارات، جاءت فى المقام الأول لنقل شكر الرئيس السيسى للإمارات الشقيقة بعد توريد الدفعة الأولى من فيروس كورونا.
وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن "زايد" بحثت خلال تواجدها خطة توريد الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، كما استعرضت جهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، والإجراءات التى تم اتخاذها.
وأضاف المتحدث أن زيارة "زايد" شملت أيضا مناقشة تطورات الدراسة الإكلينيكية ونتائجها، والتعاون مع الدول لمواجهة الفيروس.
وأكد خالد مجاهد، أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتوجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر.