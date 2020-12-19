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بمشاركة التضامن والشباب والرياضة.. مسيرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ..شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
مسيرة لدمج ذوي القدرات
مسيرة لدمج ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع
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نورهان رأفت
عرضت فضائية الأولى تقريرا لـ "مسيرة مصر"، وهي مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع، وذلك بمشاركة وزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة ، والسياحة.

وقال مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن المبادرة انطلقت في مصر بسبب حكمة قيادته، والتي سلطت ضوءا مهما على الأشخاص من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص وقتا وجهدا كبيرا حتى يعطي القوة لهم.

وأشار "حداد" إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على خدمة المجتمعات، معقبا على انطلاقها من مصر "مصر هي بوابة العالم العربي".

فيما قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين من ذوى القدرات الخاصة، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة " مصر بكم أجمل".

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية ، الأسبوع الماضي  على قناة دي إم سي، ببرنامج " مساء دى إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مبادرة " مصر بكم أجمل" من الحكومة لـ المواطنين من ذوى القدرات الخاصة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم برعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وأن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال وأصحاب الأعمال ستوفر فرص عمل للشباب، وأن المبادرة سيتم تنفيذها بالمحافظات بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.

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