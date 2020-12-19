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تعليم

دار العلوم بجامعة القاهرة: لم نحدد مواعيد امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الأول 2020 - 2021

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
عميد دار علوم جامعة
عميد دار علوم جامعة القاهرة
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مريم عزت
أكد الدكتور عبد الراضى رضوان، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنه لم يتم تحديد موعد امتحانات التخلفات للفصل الدراسى الأول 2020 - 2021. 

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه لم يتم تحديد موعد امتحانات التخلفات لعدم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لأن كل منهما يرتبط بالآخر. 

وأضاف "رضوان"، أن الكلية ستقوم بتحديد موعد الامتحانات وإعلان الجداول الخاصة بالامتحانات فى أقرب وقت. 

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وكان أشار الدكتور عبد الراضي رضوان، إلى أن المصروفات الدراسية يتم سدادها إلكترونيًّا من خلال الخدمات الإلكترونية مثل (خدمة فوري) والفيزا الخاصة بالطلاب؛ تسهيلًا على الطلاب في سداد الرسوم الدراسية، ومنعا للتكدسات والتجمعات، مراعاة للإجراءات الاحترازية المقررة.

وأضاف "عبدالراضي أن الكلية مستعدة لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة والالتزام بها من قبل الطلاب والعاملين بالكلية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة بالكلية لمتابعة تطبيق الإجراءات وتقديم مقترحات وآراء لتطويرها.

وأشار عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية شكلت لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة إلى الطلاب والعاملين بالجامعة، ويتم تقديم اقتراحات من قبل اللجنة لتحسين ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات ومعرفة مدى التزام الطلاب وجميع العاملين بالكلية بها.

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هذه اللجنة المشكلة بناءً على قرار نائب رئيس الجامعة تضم العديد من الاساتذة والإداريين والمشرفين الأمنيين لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية المقررة، موضحا أنه تم وضع الجداول الدراسية وفقا للتعليم الهجين وتقسيم الطلاب على مجموعات، بحيث تحضر كل مجموعة وفقا للأيام المقررة لها للحضور بمقر الجامعة وباقي الأيام يكون التعليم (أونلاين) من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على منصات التعليم الإلكتروني.

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