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رياضة

بايرن ميونخ يحتفل باليوم العالمي للغة العربية: جزء من هوية نادينا.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل نادى بايرن ميونخ الألمانى باليوم العالمى للغة العربية ونشرت الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وعلقت الصفحة على مقطع الفيديو قائلة: "اختلافاتنا هي ما تُشكل هويتنا، واللغة العربية هي جزء من هوية البايرن تمامًا كأفضل لاعبي العالم!#اليوم_العالمي_للغة_العربية ".

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وفاز بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الألماني.

افتتح فيليب التسجيل لـ فولفسبورج في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 50، عاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، ليقوده للظفر بنقاط المباراة.


وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بايرن للنقطة 27 في المركز الثاني وتوقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الخامس.


وفي نفس الجولة، فاز باير ليفركوزن على كولن برباعية، ولايبزيج على هوفينهايم بهدف نظيف

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