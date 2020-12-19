مرور القليوبية: انتظام الحركة المرورية على الطريق الزراعى بعد رفع حادث طوخ

أكدت الإدارة العامة لمرور القليوبية انتظام الحركة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى السريع، وعودتها إلى طبيعتها بعد توقفها إثر وقوع حادث تصادم لسيارتين أحدهما محملة بخضراوات أمام مول العابد بمدينة طوخ اتجاه القاهرة.









وقامت أجهزة المرور برفع آثار الحادث الذى لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وتسهيل الحركة المرورية وعودتها مرة أخرى أمام المارة بالطريق.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بتصادم سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مول العابد بطوخ اتجاه القاهرة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث اختفاء طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.









تلقى المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية إخطارا من والد فتاة تدعى يمنى طارق بالصف الثالث الثانوي بتغيبها عن منزلها بعد خروجها للدرس يوم الاربعاء الماضى ولم تتوصل الأسرة لأي معلومات عنها.





وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وجارى تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض تغيبها وتولت النيابة التحقيق.





وكان شخص قد لقى مصرعه أثناء عبور طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الحصة التابعة لمدينة طوخ حيث اصطدمت به سيارة نصف نقل وتولت النيابة التحقيق.





كان مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بوفاة شخص إثر حادث اصطدام سيارة نصف نقل تحمل أرقام 2854 رل ي به أثناء عبوره طريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام كفر الحصة.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها.







وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة علي حريق محدود شب بمجموعة من الهيش والأشجار داخل سور مستشفى الخانكة للأمراض النفسية حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.