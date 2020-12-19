ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أمريكا تعطي الضوء الأخضر للقاح موديرنا.. ترحيب دولي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
Advertisements
قسم الخارجي
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، وتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن.


وأبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لكوفيد-19.


ويصبح بذلك لقاح موديرنا ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر/بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.


فيما قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان إنه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".


بينما اهتمت "البيان" باتهام وزارة الخارجية الأمريكية روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت عدد من الوكالات والإدارات الحكومية.


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن روسيا متورطة في الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي طالت نظام وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.


وأضاف: "يسألونني دائما عمن هو عدونا.. والإجابة هو أن هناك الكثير  يرغبون في تقويض أسلوب حياتنا وجمهوريتنا ومبادئنا الديمقراطية الأساسية.. وروسيا بالتأكيد ضمن هذه القائمة".


وذكرت مجموعة مايكروسوفت في وقت سابق أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.


وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجوم الإلكتروني تم خلاله اختراق شبكة دائرة الطاقة الأمريكية وإدارة الأمن القومي النووي التي تدير الأسلحة النووية.


من جانبها، أبرزت "الاتحاد" استدعاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار الوزراء لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.


وقالت الصحيفة إنه من المحتمل تشديد قيود مكافحة الفيروس اعتبارا من السبت، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل قيودا على التنقل والسفر بين جنوب شرق إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن وباقي أنحاء البلاد.


وتوضح الصحيفة أن مسئولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يوم 28 أو 29 ديسمبر مما يساهم في تسريع حملة التطعيم.


وأكد جونسون أنه يأمل في أن تتفادى إنجلترا فرض إجراءات عزل عام للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد.


كما اهتمت الصحف بالترحيب الدولي الواسع بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك.


ففي مصر، أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن ترحيب القاهرة بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض.


وثمنت الخارجية المصرية جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.


من جانيه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة على "تويتر": "بفضل جهود السعودية تم اليوم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة".


وأضاف الوزير البريطاني أن "هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بكل شدة".


بدوره، هنأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وجميع الأطراف المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، بما يتضمن تشكيل الحكومة الجديدة.


كما هنأ جريفيث في تغريدة على "تويتر"، المملكة العربية السعودية بنجاح جهودها للوساطة في هذا الصدد، متمنيا النجاح لرئيس الوزراء معين عبد الملك والحكومة.


فيما اهتمت "الخليج" بتأكيد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات بلا رؤية أو علاج.


وأشار قرقاش إلى أن الرهان حاليًا على دولة المؤسسات والقانون والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها، موضحا أن الرؤية العربية لمآلات العقد الدموي منذ انطلاق الربيع العربي تختلف عن التقييم الغربي.


وقال قرقاش على "تويتر": "سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب وإخفاقاته على أرض الواقع للشعوب، وسيكون حكم التاريخ عسيرًا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية".


وأضاف: "كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته، وسرعان ما انكشف غول الآيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموي، وبانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية، ثمنٌ عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف يدمر صاروخا حوثيا قبل إطلاقه على السعودية

الأمل يعود مجددا.. قرقاش: يجب أن تنجح الجهود السعودية والأممية في اليمن

فى ذكراه العاشرة.. قرقاش: الربيع العربي فاقم الأزمات وكشف غول العنف

10 سنوات.. ربيع أم خريف أم مؤامرة؟

خطوة مهمة لتسوية سياسية شاملة.. مصر ترحب بتشكيل حكومة كفاءات يمنية

نشرة أخبار العالم.. أمريكا توافق على طرح لقاح موديرنا المضاد لكورونا.. وتشكيل حكومة جديدة في اليمن

ترشيحاتنا

شوبير: حالات كورونا في المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

محاميها: سيدة الكرم رفضت كافة محاولات التصالح والتنازل عن حقها.. فيديو

كبير حاخامات إسرائيل يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور

Advertisements

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

دراسة حديثة: فيروس زيكا يؤثر على نمو العين قبل الولادة وليس بعدها

تويوتا تطرح إصدارا رياضيا جديدا من ياريس Toyota yaris.. صور