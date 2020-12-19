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تكنولوجيا

الرائد الأول لعام 2021.. مقطع فيديو يكشف تصميم ومواصفات هاتف سامسونج +Galaxy S21

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
هاتف Galaxy S21 +
هاتف Galaxy S21 +
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شيماء عبد المنعم
نشر اليوتيوبر الشهير "Random Stuff 2"، مراجعة غير رسمية لرائد سلسلة هواتف جلاكسي Galaxy القادم من سامسونج قبل شهر من الإعلان عنه، والذي سينطلق تحت اسم Samsung Galaxy S21+.

ويسلط مقطع الفيديو الذي نشره "Random"، الضوء على شاشة هاتف Galaxy S21+ المنتظر من سامسونج، والذي سيأتي بشاشة مسطحة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بإطار نحيف جدا وفتحة ثقب مركزية مخصصة للكاميرا الأمامية أعلى منتصف الشاشة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".


ويظهر مقطع الفيديو أن هاتف Galaxy S21+ القادم، يملك حواف أنحف بالشاشة عن سابقه للعام الماضي Galaxy S20 +، والذي يأتي بحواف أسمك خاصة عند أسفل الشاشة، ويعطى الفيديو نظرة شاملة للجوانب والجزء الخلفي من الجهاز والتي تكشف عن أن إعداد الكاميرا الثلاثية ستأتي بدقة 64 و 12 و12 ميجابيكسل.

وكشف المراجع التقني عن أن هاتف Galaxy S21+، سيحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدوم ليوم كامل من الاستخدام الكثيف، وأكد اليوتيوبر الشهير أن هاتف سامسونج القادم سيأتي بخيارين لذاكرة التخزين الداخلية وهو 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

وكما أكد "Random"، أن "الرائد الأول لعام 2021" سيعمل بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Galaxy S21 +، بألوان الوردي، والأرجواني، والفضي، والأسود، وقد يأتي بسعر بين 1050 و 1099 دولارا أمريكيا.
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