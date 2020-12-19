دائرة الخطر.. سلالة فيروس كورونا الجديدة تغلب القديمة في قوتها

منذ عدة أيام جاء النبأ الصادم وبدأت الدول تدرس سياسة التعامل مع الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي أشارت أحدث الدراسات أنها معدية بنسبة 50% أكثر من السلالة التي انتشرت منذ عام.





تنتشر سلالة كوفيد- 19 الجديدة حاليًا بشكل سريع للغاية كما أنها قابلة للانتقال بشكل مخيف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وفي هذا السياق المرعب قد تتخذ بعض الدول إجراءات بالإغلاق مجددًا وفرض قيود على السفر والترحال، وعلى رأس تلك الدول هي بريطانيا لكون الظهور الاول للسلالة ظهر بها.





وقال أحد الاطباء البريطانيين:"ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر أو أقل احتمالا أن تسبب لك الأذى ، لكن ما تعلمناه هو أنها ستنتقل إلى شخص لآخر بسهولة أكبر وهذا ما نحن عليه قلق حقًا".





وقال البروفيسور "سير مارك وولبورت"وهو عضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية البريطانية لحالات الطوارئ (Sage) إن هناك احتمالًا حقيقيًا بأن يكون لها ميزة الانتشار السريع.





كما أضاف:"ما يحدث للفيروسات هو أنها تتغير بشكل طبيعي طوال الوقت ومن المرجح أن تعمل وفي تلك الحالة تزيد من انتقال العدوى".





نحن نعلم أن هذا هو الفيروس البديل الجديد ، وقد شوهد في بلدان أخرى ولكن يبدو أنه واسع الانتشار مما يشير إلى أنه يتمتع بميزة الانتشار.





يعمل العلماء بجهد كبير لمعرفة ما يجري، لكن يبدو أنه من الممكن بالتأكيد أن ينتقل هذا بسهولة أكبر، لذا من الأفضل العمل على التباعد الاجتماعي بطريقة أكثر حزم.



