ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دائرة الخطر.. سلالة فيروس كورونا الجديدة تغلب القديمة في قوتها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
منذ عدة أيام جاء النبأ الصادم وبدأت الدول تدرس سياسة التعامل مع الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي  أشارت أحدث الدراسات أنها معدية بنسبة  50% أكثر من السلالة التي انتشرت منذ عام.

تنتشر سلالة كوفيد- 19  الجديدة حاليًا بشكل سريع للغاية كما أنها قابلة للانتقال بشكل مخيف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وفي  هذا السياق المرعب قد تتخذ بعض الدول إجراءات بالإغلاق مجددًا وفرض قيود على السفر والترحال، وعلى رأس تلك الدول هي  بريطانيا لكون الظهور الاول للسلالة ظهر بها.

وقال  أحد الاطباء البريطانيين:"ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر أو أقل احتمالا أن تسبب لك الأذى ، لكن ما تعلمناه هو أنها ستنتقل إلى شخص لآخر بسهولة أكبر وهذا ما نحن عليه قلق حقًا".

وقال البروفيسور "سير مارك وولبورت"وهو عضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية البريطانية  لحالات الطوارئ (Sage) إن هناك احتمالًا حقيقيًا بأن يكون لها ميزة الانتشار السريع. 

كما أضاف:"ما يحدث للفيروسات هو أنها تتغير بشكل طبيعي طوال الوقت ومن المرجح أن تعمل وفي تلك الحالة تزيد من انتقال العدوى".

نحن نعلم أن هذا هو الفيروس البديل الجديد ، وقد شوهد في بلدان أخرى ولكن يبدو أنه واسع الانتشار مما يشير إلى أنه يتمتع بميزة الانتشار.

يعمل العلماء بجهد كبير لمعرفة ما يجري، لكن يبدو أنه من الممكن بالتأكيد أن ينتقل هذا بسهولة أكبر، لذا من الأفضل العمل على التباعد الاجتماعي بطريقة أكثر حزم.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الموجة الثانية من فيروس كورونا أشرس من الأولى.. تفاصيل

"فاينانشيال تايمز": تحور جديد لفيروس كورونا وراء زيادة الحالات في أوروبا

يصيب الجسم بسهولة.. أسباب تحور فيروس كورونا في بعض دول العالم

رقم قياسي مرعب.. الصحة العالمية: 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

مصرع 10 أشخاص في حريق بمستشفى عزل لفيروس كورونا في رومانيا

دراسة.. الطفرة الجديدة من كورونا أكثر عدوى وانتشارا

ترشيحاتنا

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

250 جنيها يوميا.. الشباب والرياضة تعلن فرص عمل بالتعاون مع مايكروسوفت

بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي يكشف حقائق مهمة عن الفيروس.. شاهد

فيديو.."صدى البلد" يسلط الضوء على جولة الرئيس السيسي بـ الدائري الأوسطي

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور