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عرفنا قيمتها.. لميس سلامة تشيد بتطوير الطرق وخاصة الدائري الأوسطي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوقف أبدا عن جهوده في متابعة المشروعات القومية المختلفة، ويقوم بجولات تفقدية مستمرة، حيث تفقد أمس، الجمعة، الطريق الدائري الأوسطي، ويعتبر أعرض طريق بالشرق الأوسط ويمتد من مدينة بلبيس لمحور الضبعة بطول 155 كيلو مترا، وأعرض قطاعاته يصل لـ 16 حارة، بواقع 8 حارات لكل اتجاه.


وأضافت لميس سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطريق الدائري يقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالطرق والمحاور لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، معقبة: "إحنا مكناش متخيلين الطرق دى هتوصل لإيه".


وأوضحت أن هذه الطرق أثرت بشكل غير متوقع على حركة المرور، منوهة: "عرفنا قيمتها دلوقتي"، لافتة إلى أن طريق الرماية من الطرق الملحوظ بها التغيير الجذري وأصبح شكل الطريق مختلفا ومتطورا.


وتابعت: "وقد تم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريقا حرا بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعي، أنشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة السويس طريق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورًا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم،  طريق القاهرة الواحات، طريق الإسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وذلك  بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية، خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، فضلًا عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث".
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