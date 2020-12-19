عرفنا قيمتها.. لميس سلامة تشيد بتطوير الطرق وخاصة الدائري الأوسطي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوقف أبدا عن جهوده في متابعة المشروعات القومية المختلفة، ويقوم بجولات تفقدية مستمرة، حيث تفقد أمس، الجمعة، الطريق الدائري الأوسطي ، ويعتبر أعرض طريق بالشرق الأوسط ويمتد من مدينة بلبيس لمحور الضبعة بطول 155 كيلو مترا، وأعرض قطاعاته يصل لـ 16 حارة، بواقع 8 حارات لكل اتجاه.









وأضافت لميس سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطريق الدائري يقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالطرق والمحاور لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، معقبة: "إحنا مكناش متخيلين الطرق دى هتوصل لإيه".









وأوضحت أن هذه الطرق أثرت بشكل غير متوقع على حركة المرور، منوهة: "عرفنا قيمتها دلوقتي"، لافتة إلى أن طريق الرماية من الطرق الملحوظ بها التغيير الجذري وأصبح شكل الطريق مختلفا ومتطورا.







