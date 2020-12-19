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رياضة

نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
أولسان هيونداي -
أولسان هيونداي - برسيبوليس
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إسراء أشرف
يقام اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة برسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

نهائي دوري أبطال آسيا

برسيبوليس الإيراني × أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 7

الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس × ليفربول - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 

ساوثهامتون × مانشستر سيتي  - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 

إيفرتون × آرسنال  - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2 

نيوكاسل يونايتد × فولهام  - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2 

الدوري الإسباني 

أتلتيكو مدريد × إلتشي - 03:00 مساء - بي إن سبورتس 3

برشلونة × فالنسيا - 05:15 مساء - بي إن سبورتس 3

إشبيلية × بلد الوليد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي

بارما × يوفنتوس   - 09:45 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × بايرن ميونخ - 07:30 مساء - بي إن سبورتس 5

الدوري الفرنسي

مارسيليا × ستاد ريمس - 08:00 مساء - بي إن سبورتس 6

نيس × ليون - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6
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