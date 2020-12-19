نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة برسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: