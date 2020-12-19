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فن

بالأدعية.. الفنانة يارا تستقبل الصباح على طريقتها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة يارا تغريدة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع  وسائل التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتبت يارا قائلة: "يا ربّ، اجعَل لنا من عطائِك ما يَسُدّ عنّا أبواب الحُزن والضّيق ويَفتَح لنا أبواب السعادة #صباح_الخير".

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ودائما ما تبدو يارا على مواقع التواصل الاجتماعى جميلة ومتميزة من دون المساحيق التجميلية حيث تعكس صورها تكاوين الوجه الطفولية التي تتمتع بها هذه النجمة.

وقد أكد المتابعين ليارا أن سبب شكلها الرقيق الهادي ونقاء بشرتها بدون مكياج هو ان الصورة توضح الاعتناء ببشرتها والذي يتبين من خلال الصورة وتنظيفها بشكل سليم.

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