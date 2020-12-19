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25 مليار دولار.. خطة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا |فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
اقتصاد
اقتصاد
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شيرين عادل
قال الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا والذي وصل إلى 3 مليارات و900 مليون دولار خلال التسع الأشهر الأولى من عام 2020. 

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر وإفريقيا اتخذ منحنى الصعود الممتاز؛ نتيجة لعدة عوامل منها الدور الذي قامت به مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى وتمرير اتفاقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر بدأت تنتبه إلى إفريقيا بصور كبيرة وضخ مشروعات أساسية، ومنها طرق للسكك الحديدة مخطط لها فى المستقبل إضافةً إلى تنفيذ مصر نسبة كبيرة من طريق كيب تاون الصحراوى الغربى، كما أن مصر خلال الفترة الماضية درست جيدًا المعوقات الأساسية التى تعوق حجم التجارة بين مصر وأفريقيا. 

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن مصر بدأت تتعامل جيدا مع الأسواق الأفريقية، وبدأت مصر التعامل معها بتبادل المعلومات وإرسال بعثات تجارية تم إرسالها إلى دول أفريقية.

وأوضح أن الدولة تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجارى؛ لوضع خطة لزيادة حجم الصادرات إلى 25 مليار دولار خلال 5 سنوات.

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