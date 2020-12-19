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توك شو

حبة فوق وحبة تحت.. أحمد عدوية يتحدث عن حياته في شارع محمد علي | فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
أحمد عدوية
أحمد عدوية
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قسم التوك شو
كشف الفنان الشعبي أحمد عدوية، عن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية في مجال الغناء الشعبي، مضيفا: عشت حياتي بحلوها ومرها، ومن تواضع لله رفعه، كما غنيت في أغنيتي الشهيرة «حبة فوق وحبة تحت».

وحكى «عدوية» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» عن حياته في شارع محمد على وعلاقته بقهوة الالتية، مؤكدا أنه تعلم الصدق والحنان وحب الناس.

وتحدث أحمد عدوية عن حبه وعشقه للموال الشعبي، خاصة من سيد مكاوي وعبده الإسكندرانى وإبراهيم حمودة، مشيرا إلى أن المواويل الشعبية ما زالت موجودة حتى الآن وهناك مواهب كثيرة يحب أن يسمعها.

من جانبها كشفت نوسة زوجة الفنان أحمد عدوية، تفاصيل قصة حبها مع زوجها وكيف تزوجا، مشيرة إلى أن أحمد عدوية كان شخصية محبوبة جدا في الأسرة ووالدتي عزمته عندنا في البيت وسلمت عليه، وهذا كان أول لقاء معه.

وأضافت زوجة الفنان أحمد عدوية: "وقتها كنت في المدرسة، وتاني يوم وجدته أمام المدرسة بسياراته ويتحدث معي، وهو جريء ومش همه، وهو أصلا بيموت في الستات والكلام ده، وطلب مني أن يوصلني للمنزل".

وتابعت لوسي، أنه: "في نفس هذا اليوم ليلا تحدث سكرتيره وطلب مقابلة من والدي خارج المنزل، وعرفت أنه يطلب يدي للزواج ووقتها كان سني 14 عاما الأمر الذي أثار الجدل بهذا الطلب وحالة من الاستفهام بين الأسرة".
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