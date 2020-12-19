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بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي يكشف حقائق مهمة عن الفيروس.. شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
الإعلامي محمد الشاذلي
الإعلامي محمد الشاذلي
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نورهان رأفت
قال الإعلامي، محمد الشاذلي، مذيع "صباح الخير يا مصر"، على خلفية إصابته، بفيروس كورونا، وتعافيه، إن المصاب لا يستطيع أن يحدد سببب إصابته، لأنه لا يتأكد من الإصابة سوى بعد مدة من حمل الفيروس، موضحًا أن جميع أعراض كورونا، لم تتضح بعض للعالم.

وأوضح الإعلامي، محمد الشاذلي، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن هناك أعراضا للتعافي من فيروس كورونا، أيضا، معقبا: "حسيت بتعب شديد وارتفاع في درجات الحرارة في أول الإصابة " .

وأشار إلى أنه قام ببعض التحاليل ، التي أكدت إصابته بكورونا ، وهو ما تسبب في إصابة باقي أفراد أسرته ، لافتا إلى أن زوجته شعرت بـ ثقل في صدرها ، وهو أحد أعراض كورونا .

ولفت إلى أنه عانى من إكتئاب شديد ، خلال العزل المنزلي، لأنه كان محاطا بـ الأخبار السلبية ، على السوشيال ميديا ، وإحساسه أنه السبب وراء إصابة أسرته بالفيروس.

وأكمل أن حالة "الهلع" التي تحدث لمصاب كورونا ، تسبب توتر وخوف ، بالإضافة ، إلى الأعراض ، منوها إلى أن كل بروتوكول علاجي يتعامل مع الأعراض المخصصة له ، ولا يوجد بروتوكول وحيد ، لكل الحالات والأعراض.

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