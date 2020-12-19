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كورونا يهدد منتخب الشباب.. شاهد| تفاصيل تقدم مصر بتظلم وشكوى لـ الكاف الإفريقى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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شيرين عادل
قال محمد يحيى، الناقد الرياضى، إنه كان من المفترض أن يلعب منتخب الشباب أمس "الجمعة" مباراة فى تونس لاستكمال البطولة، وكان اللاعبون على أتم استعداد لخوض المباراة.

وأضاف محمد يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة أرسلوا اثنين من اللاعبين خاصة مع وجود عجز فى عدد اللاعبين ووفقا لقرارت الاتحاد الإفريقى بوجود 15 لاعبا على الأقل نتيجتهم سلبية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن منتخب الشباب قام بإجراء مسحة فيروس كورونا قبل مبارة تونس وظهر وجود 14 لاعبا نتيجتهم سلبية وهو ما نتج عنه أزمة قبل انطلاق المباراة، وقامت مصر بالتقدم بتظلم لإعادة مباراة تونس.

وتابع الناقد الرياضى، أنه تم تقديم التظلم المصرى للاتحاد الإفريقى بوجود تعنت من اللجنة الطبية التابعة لشمال إفريقيا وتقديم شكوى للكاف بهذا الصدد لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم قبول التظلم. 
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