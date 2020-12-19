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حوادث

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
تعدى على زميلته
تعدى على زميلته
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محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة لسكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة، ضبطته زميلاته بحمام وكلاء الكلية محاولا الاعتداء على زميلة  مستغلا إصابتها بإغماء أثناء الاحتفال باليوبيل الفضى.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.


تعود القصة لسكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة  "م. ن. إ. ط" لأنه أثناء الاحتفال باليوبيل الفضى للكلية وحفل تكريم خريجى الدراسات العليا، دخل دورة المياه الخاصة بوكلاء الكلية رغم وجود زميلته "ى. ف. م"، سكرتيرة بذات المكتب، بدورة المياه لظروفها الصحية.


و تم ضبط  السكرتير في وضع غير لائق حيث استغل الأزمة الصحية لزميلته ووجودها في غير وعيها لإصابتها بضيق في الصمام الميترالي وانخفاض ضغط الدم،وأغلق باب دورة المياه عليهما وتواجدا بمفردهما داخل الحمام لمدة تزيد على نصف ساعة، وحينما قامت زميلاته بقرع الباب ودفعه بعد الإلحاح عليه وجدن زميلتهن المذكورة ملقاة على الأرض ، وهو فى وضع غير لائق.
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