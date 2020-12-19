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اقتصاد

التنظيم والإدارة يستعرض بعض جهوده خلال شهر نوفمبر الماضي.. التسوية لـ 425 موظفا وتثبيت أكثر من 8 آلاف آخرين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ تقريرا تناول بعض جهوده خلال شهر نوفمبر الماضي، وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا ب "التسوية" لعدد (425) موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد (8635) موظفًا من العاملين المؤقتين، فضلا.ً عن الانتهاء من دراسة نقل عدد (385) موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أنّ الجهاز قد انتهى أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد (108) موظفًا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.
وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (1138) مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد (2486) حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
 وعلاوةً على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد (111) موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لعدد (115) وظيفة في 47 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
جدير بالذكر، أن الجهاز قد وافق أيضًا على تجديد اعتماد عِدّة مراكز تدريبية في (5) وحدات إدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي لعدد (29) جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضًا من تقييم عدد (1515) مُتقدمًا لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء من العاملين بوزارة الأوقاف وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
وفي سياق الخطط التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (10) برامج تدريبية استفاد منها (144) متدربًا مرشحًا لشغل وظائف قيادية بالوحدات الإدارية المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020/2021.
وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة (3689) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.
وأخيرًا وليس آخرًا انتهى الجهاز من تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا للعاملين ب(24) جهة مع تسليم مسئولي التحديث بتلك الجهات كافة متطلبات التحديث مثل حاسب آلي محمول "لابتوب" وماسح ضوئي "سكانر" وAPN اسم نقطة الوصول إلى شبكة البيانات المؤمنة كليًا ومزود خدمة الإنترنت بعد تدريب مسئولي التحديث في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عمليات التحديث والمراجعة لبيانات العاملين وذلك فس إطار المشروع القومي لتحديث بيانات العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا.
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