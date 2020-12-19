بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

تتسابق جميع الوزارات والجهات الحكومية حاليا لتنفيذ القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شدد على أن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تلاحظ زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر بحلول الموجة الثانية للفيروس.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشكل عاجل لتنفيذ هذا القرار:
فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا أعلنت خلاله عن تعليمات رسمية بعودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار توجه الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
حيث قررت الوزارة في هذا الكتاب الدوري، أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.
كما قررت وزارة التربية والتعليم منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته.
وقررت الوزارة كذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الالتزام بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات أخرى.
حيث قررت الوزارة في هذا الكتاب الدوري، أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.
كما قررت وزارة التربية والتعليم منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته.
وقررت الوزارة كذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الالتزام بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات أخرى.