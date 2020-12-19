الفن فى زمن كورونا معرض لطلبة مدرسة الكرامة بالعريش

افتتح حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم ، معرض فني عن عصر كورونا وذلك بمدرسة الكرامة للتعليم الأساسي.
و قد اشتمل المعرض على (30 ) مجسم يتحدث عن مرض الكورونا ، أظهرت التباعد الاجتماعي في التعامل مع الاخرين، وجزء خاص بالتعلم النشط والحاسب الآلي
وقد تابع وكيل الوزارة العملية التعليمية في بعض الفصول الدراسية والمكتبة بالمدرسة ، وذلك بحضور حصة اساسية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإبتدائي .
وقد اختتم زيارته بالاستماع الي بعض الفقرات الفنية والغناءية من تلاميذ المدرسة ، وقدم الشكر الي جميع العاملين بالمدرسة على جهودهم المبذولة متغلبين على الظروف المحيطة بالمنطقة الكرامة وشكرا إدارة المدرسة ومديرها صلاح بكر عبد العظيم.
وقد قرر تكريم مجموعة من المدرسين على ادائهم المتميز وجهدهم الواضح متمنيا المزيد من التفوق والتميز لطلاب مدارس شمال سيناء.
هذا وتنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، مسابقة "المخترع الصغير" لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية بمراكز المحافظة السته تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بالإسهام التعليمي في إعداد جيل قادر على الابتكار والاختراع والإنتاج، إضافة إلى رعاية وصقل وتكريم المخترع الصغير وتوفير وسائل البحث والإطلاع لديهم.
حيث تهدف هذه المسابقة الأفكار تتبني والإبتكارات الجديدة من الطلاب النوابغ، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الوقود والمياه والكهرباء.
والهدف الأسمى من تنظيم تلك المسابقة العلمية ،يتمثل في اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين وإعداد جيل من المبدعين قادر على مواكبة التقدم والتطوير التكنولوجي لخدمة المجتمع.
كما تنفذ مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حاليا مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للمرحلة الاعدادية والثانوية ، تحت إشراف الأستاذة حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية بمتابعة.
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