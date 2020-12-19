النائب خالد مشهور: ما تفعله الدولة في الطرق يجعلها تحتل أحد المراكز العالمية الأولى قريبا

توقع النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، أن تحتل مصر مركزا عالميا متقدما جدا خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب اهتمامها بالطرق اهتماما كبيرا، حيث قامت خلال الفترة الماضية بتغيير وجه مصر الحضاري، وأشرف الرئيس السيسي بنفسه على خطة الطرق والكباري.





وأشار " مشهور"، إلى زيارة الرئيس السيسي أمس لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومترًا، وهو أعرض طريق في الشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.





وقال النائب إن مصر احتلت المركز الثاني على إفريقيا في جودة الطرق كما تقدمت 90 مركزا لتحتل المرتبة عالميا28، وذلك بسبب أن الدولة انتهجت توجهًا قوميًا بالتوسع في إنشاء شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية بما يساهم في تحقيق معدلات كبيرة في التنمية الاقتصادية بصورة كبيرة، حيث إن شبكات الطرق والكباري الجديدة خلقت بيئة تنافسية على مستوى القطاعات الصناعية بجانب تأثيرها المباشر على المواطن في حياته اليومية، مما يؤكد أن مصر تقوم بخطة مدروسة لتطوير شبكات الطرق والنقل.





ونوه بأن استكمال خطة مصر لتطوير الطرق وجودتها يهدف إلى الوصول إلى مستويات متقدمة عالميًا وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والمستثمرين، فضلًا عن العمل على تطوير الطرق في المحافظات والتي تشهد حاليًا طفرة كبيرة غير مسبوقة وثقافة مختلفة تمامًا عن العقود السابقة في القيادات المعنية بمجال النقل والطرق وداخل المحليات أيضًا وغيرها.





وأضاف أن الطرق منذ إنشائها في الستينات ظلت تعمل كما هي دون تطوير حتى السنوات الماضية قبل تنفيذ خطة الدولة الحالية لتطويرها، مما أدى إلى حدوث الاحتكاك بين المواطنين وزيادة الحوادث والوفيات على الطرق، لكن ما نراه الآن أن خطة التطوير بعمل التوسعات على الطرق وعمل الكباري أسهمت في الحد من الحوادث والاحتكاك على الطرق بين المواطنين.





وأكد أن الطرق اتسعت بضعف عرضها، وتسعى الدولة لتعميم هذه النوعية الطرق في مختلف الطرق السريعة، إضافةً إلى علاج أزمة التقاطعات بالدخول والخروج والدوران الذكي التي كانت لها دور كبير في تقليل الحوادث.



