ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب خالد مشهور: ما تفعله الدولة في الطرق يجعلها تحتل أحد المراكز العالمية الأولى قريبا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
Advertisements
فريدة محمد
توقع النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، أن تحتل مصر مركزا عالميا متقدما جدا خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب اهتمامها بالطرق اهتماما كبيرا، حيث قامت خلال الفترة الماضية بتغيير وجه مصر الحضاري، وأشرف الرئيس السيسي بنفسه على خطة الطرق والكباري. 

وأشار "مشهور"، إلى زيارة الرئيس السيسي أمس لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومترًا، وهو أعرض طريق في الشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وقال النائب إن مصر احتلت المركز الثاني على إفريقيا في جودة الطرق كما تقدمت 90 مركزا لتحتل المرتبة  عالميا28، وذلك بسبب  أن الدولة انتهجت توجهًا قوميًا بالتوسع في إنشاء شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية بما يساهم في تحقيق معدلات كبيرة في التنمية الاقتصادية بصورة كبيرة، حيث إن شبكات الطرق والكباري الجديدة خلقت بيئة تنافسية على مستوى القطاعات الصناعية بجانب تأثيرها المباشر على المواطن في حياته اليومية، مما يؤكد أن مصر تقوم بخطة مدروسة لتطوير شبكات الطرق والنقل. 

ونوه بأن استكمال خطة مصر لتطوير الطرق وجودتها يهدف إلى الوصول إلى مستويات متقدمة عالميًا وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والمستثمرين، فضلًا عن العمل على تطوير الطرق في المحافظات والتي تشهد حاليًا طفرة كبيرة غير مسبوقة وثقافة مختلفة تمامًا عن العقود السابقة في القيادات المعنية بمجال النقل والطرق وداخل المحليات أيضًا وغيرها.

وأضاف أن الطرق منذ إنشائها في الستينات ظلت تعمل كما هي دون تطوير حتى السنوات الماضية قبل تنفيذ خطة الدولة الحالية لتطويرها، مما أدى إلى حدوث الاحتكاك بين المواطنين وزيادة الحوادث والوفيات على الطرق، لكن ما نراه الآن أن خطة التطوير بعمل التوسعات على الطرق وعمل الكباري أسهمت في الحد من الحوادث والاحتكاك على الطرق بين المواطنين. 

وأكد أن الطرق اتسعت بضعف عرضها، وتسعى الدولة لتعميم هذه النوعية الطرق في مختلف الطرق السريعة، إضافةً إلى علاج أزمة التقاطعات بالدخول والخروج والدوران الذكي التي كانت لها دور كبير في تقليل الحوادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ طرق: خطة للقضاء على التقاطعات المرورية بزيادة الكباري والمحاور.. شاهد

التخطيط: زيادة الإنفاق على الطرق والكباري خفضت وفيات الحوادث بنسبة ٤٤٪

«سنة ونصف كتير» .. الرئيس السيسي يأمر بسرعة إنجاز مشروع حيوي

وزيرة الصحة: نسعى لتقليل ضحايا حوادث الطرق بخطة للتأمين الطبي.. وبرلمانيون: خطوة مهمة من الوزارة للحفاظ على الارواح.. ولابد من إجراء تحاليل مخدرات للسائقين

نقل البرلمان: مصر شهدت ثورة مشروعات بالبنية الأساسية في عهد الرئيس السيسى

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. البحر يقذف ذهبا على شواطئ هذه المدينة

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

زوجة عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة.. فيديو

لمواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى النيجر غدًا

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

الأكثر خطورة.. قمر صناعي جديد يمكنه اختراق المباني وتصوير الغرف

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور