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أخبار العالم

مستشارة الأسد لأمريكا وتركيا: كفاكم سرقة لبلادنا ارحلوا فورًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
بثينة شعبان
بثينة شعبان
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محمد علي
تحدثت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، السياسية والإعلامية، بثينة شعبان، عن السياسة التي من المرجح أن يتخذها الرئيس الأمريكي المقبل، جو بايدن، تجاه سوريا، خلال حوار صحفي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقالت شعبان، إن دمشق تنتظر رؤية مقاربة الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن أهم ما في الموضوع هو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضافت أن السوريين لا يتوقعون الكثير من الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن المنطقة عانت دائمًا من الحكومات الديمقراطية والجمهورية.

كما دعت شعبان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى الاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 2254 المناهض لاحتلال القوات الأمريكية لسوريا.

ويقاتل الجيش السوري ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، والتي تعيث فسادا في البلاد منذ 9 سنوات.

ونجح الجنود السوريون، بدعم من القوات الجوية الروسية والمستشارين العسكريين الإيرانيين، في استعادة السيطرة على جميع المناطق تقريبًا من الإرهابيين التكفيريين.

على العكس من ذلك، تدعم الولايات المتحدة المسلحين المناهضين لدمشق بهدف الإطاحة بحكومة الأسد وفي نفس الوقت سرقة النفط الخام السوري.

من جهة أخرى، وصفت شعبان في مقابلتها زيارة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى موسكو بالإيجابية.

وقالت إن الوضع في سوريا والإجراءات الأحادية لواشنطن في المنطقة كانت من بين الموضوعات التي نوقشت خلال اجتماع الوفد مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متسائلة "كيف يمكن لواشنطن أن تنتهك قرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا وتحتل أراضينا وتنهب نفطنا؟".

وأكدت المسؤولة السورية أيضًا أن العلاقات مع روسيا تقوم على الاحترام وأن العلاقات الاقتصادية الثنائية على مستوى جيد جدًا، حيث تلعب موسكو دورًا مهمًا في مواجهة العقوبات المفروضة على دمشق.

كما أدانت شعبان الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، مشيرة إلى أن روسيا تتوقع أن تستمر أنقرة في سحب قواتها من المنطقة.
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