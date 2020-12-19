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رياضة

بمشاركة مصرية مميزة.. نتائج مثمرة في ختام الدورة الأولى للاعبين القادة كممثلين الصحة للأولمبياد الخاص

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
اختتمت أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الأولى للاعبين القادة كممثلين الصحة للأولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية الـ ZOOM، والتي أقيمت لمدة يومين بمشاركة 12 دولة عربية هي (مصر، الأردن، الإمارات، سوريا، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، الكويت، عمان، البحرين، لبنان).

وشهدت الدورة مشاركة فعالة من اللاعبين القادة وتفاعلهم الشديد مع المحاضرين وعلى امتداد يومي الدورة وحرصت نيبال فتوني مدير المبادرات على حث اللاعبين على إرسال رسائل فيديو مصورة عقب انتهاء كل يوم من أيام الدورة والحديث عن أسئلتهم واستفساراتهم، وقام المحاضرون بالرد على تلك الأسئلة والاستفسارات عليها، وتركت الكثير من الآثار الطيبة فى نفوس اللاعبين.

وحرصت ليلة الشناوى مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص الدولى على تسجيل ما طرحه اللاعبون حول الرعايات الصحية والغذاء الصحية، ومطالبتهم بضرورة عقد دورات مماثلة على مدار العام، وزيادة عدد المشاركين، وعبر اللاعبون بأنهم استفادوا كثيرا من النصائح الطبية خلال جائحة كورونا، ولعبت تلك الإرشادات دورا مهما فى وقايتهم من الإصابة بتلك الفيروس، ونالت محاضرة الغذاء الصحية الكثير من التفاعل وطالب اللاعبين بضرورة استمرار تلك الدورات التوعية والتى تحمل الكثير من الإرشادات والنصائح الهامة التى يأتى على لسان متخصصين فى مجال التغذية أو من الأطباء.

وقالت نهى جاب الله مدير برنامج إعداد اللاعبين القادة إن تلك الدورة الإقليمية الأولى قد حققت الكثير من النتائج الإيجابية، وكشفت مدى تفاعل اللاعبين فى مختلف المجالات التى يشاركون فيها، فإلى جانب تفوقهم الرياضي فى الألعاب التى يمارسونها ويحققون فيها الكثير من الإنجازات ظهر تفاعلهم مع مبادرات الأولمبياد الخاص سواء متحدثين رسميين أو برنامج الشباب والمدارس، وها هم فى البرنامج الصحى، وسوف يتحولون إلى سفراء يقومون بعمل توعية لزملائهم من اللاعبين ومن هنا تكون الدورة قد حققت الكثير من المكاسب والفوائد.

ومثل مصر فى هذه الدورة آية حسن شلتوت، نديم وليد إبراهيم، ياسمين عبدالعزيز حسان، عبد الرحمن عاطف طاهر، سهيلة صلاح الدين عبد القادر محمد، بسمة محمد إسماعيل، وبلغ عدد المشاركين فى تلك الدورة 69 لاعبا قائدا ممثل للصحة مع مرافقيهم (49 لاعبا قائدا – 20 مرافقا).
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