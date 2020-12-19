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سر العثور على 40 مومياء بعد اختفائها 149 سنة.. خبير أثري يكشف التفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
مومياء
مومياء
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد إبراهيم ، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة: إنه سيتم نقل 22 مومياء تخص 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري إلى متحف القومى للحضارة بالفسطاط وذلك خلال الأيام المقبلة. 

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن هذه المومياوات تم العثور عليها فى الخبيئة الملكية التى تم اكتشافها 1871 على يد مجموعة من الأهالى الذين يسكنون فى منطقة قرنة فى الأقصر واستمروا فى أخذ القطع وبيعها على مدار 10 سنوات وكانوا حذرين للغاية خاصة مع دخولهم 3 مرات فقط خلال 10 سنوات.

وأشار إلى أن هذه القطع بمجرد ظهورها فى الأسواق الأوروبية تم التحرى عنها والقبض على أحد أفراد العائلة ولكن لم يعترفوا بفعلتهم وبعد اختلافه معهم على تقسيم الخبيئة وقام بنفسه بالتبليغ عن هذه الخبيئة عام 1881 وقامت مصلحة الاثار قامت ب استخراج ما يقرب من 40 مومياء ملكية  وعدد من التوابيت الخشبية ، وبرديات  وتم انتقالها من الأقصر إلى متحف بولاق إلى متحف سراى الجيزة ثم المتحف المصرى .

وتابع  أستاذ الآثار  بجامعة القاهرة، أن عملية النقل استمرت لفترة 139 عاما؛ لافتا إلى أن التفكير فى عملية النقل منذ عام 2017 لتوجيه بعض المومياوات للمتحف القومى للحضارة فى بؤرة العرض خاصة المجموعة الذهبية الخاصة ب توت عنخ آمون. 

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