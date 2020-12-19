فوائد إكليل الجبل للشعر.. وطريقة استخدامه



وللحصول على فوائد إكليل الجبل للشعر يمكن استخدام ماسك إكليل الجبل للحصول على نتائج قوية ولمعان وصحة شعرك والقضاء على القشرة، ويتم ذلك من خلال طريقة عمل ماسك للشعر من الروزمارى.





مكونات ماسك اكليل الجبل للشعر :





500 مل من الماء المصفى، قليل من أغصان الروزماري.





طريقة إعداد ماسك اكليل الجبل للشعر :





• غلي الماء.

• أضيفي الروزماري.

• أتركي الماء والروزماري فوق النار إلى أن يصبح لون الروزماري أحمر.

• ارفعي الإناء من على النار واتركيه ليبرد.

• قومي بتصفية مغلي الروزماري وضعيه في الثلاجة لبضعة أيام.





كيفية تطبيق الماسك للإستفادة من فوائد اكليل الجبل للشعر :





• اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو والبلسم.

• بعد ذلك اشطفي شعرك بمغلى الروزماري بعد تدفئته قليلا واحرصي على تدليك فروة رأسك بهذا المحلول.