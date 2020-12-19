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فوائد إكليل الجبل للشعر.. وطريقة استخدامه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
فوائد اكليل الجبل
فوائد اكليل الجبل للشعر
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آية التيجي
هناك العديد من فوائد اكليل الجبل للشعر، وذلك إن كنت تريدين شعرا قويا أكثر لمعانا لتبدين أكثر تألقا، لذا سنقدم إليك وصفة طبيعية للاستفادة من فوائد إكليل الجبل للشعر.

وللحصول على فوائد إكليل الجبل للشعر يمكن استخدام ماسك إكليل الجبل للحصول على نتائج قوية ولمعان وصحة شعرك والقضاء على القشرة، ويتم ذلك من خلال طريقة عمل ماسك للشعر من الروزمارى.

مكونات ماسك اكليل الجبل للشعر :

500 مل من الماء المصفى، قليل من أغصان الروزماري.

طريقة إعداد ماسك اكليل الجبل للشعر:

• غلي الماء.
• أضيفي الروزماري.
• أتركي الماء والروزماري فوق النار إلى أن يصبح لون الروزماري أحمر.
• ارفعي الإناء من على النار واتركيه ليبرد.
• قومي بتصفية مغلي الروزماري وضعيه في الثلاجة لبضعة أيام.

كيفية تطبيق الماسك للإستفادة من فوائد اكليل الجبل للشعر :

• اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو والبلسم.
• بعد ذلك اشطفي شعرك بمغلى الروزماري بعد تدفئته قليلا واحرصي على تدليك فروة رأسك بهذا المحلول.
• يمكنك تكرار ذلك كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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