عميد هندسة الأزهر بقنا: نطبق المنظومة الإلكترونية وأتابع الطلاب من مكتبي

كشف الدكتور علي حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر فرع قنا، عن أخر التطورات في التحول الرقمي بالكلية والإلتزام بالمنظومة الإلكترونية في الدراسة والامتحانات.





وقال عميد هندسة قنا، لصدى البلد، إن إدارة جامعة الأزهر، أصدرت توجيهات العام الحالي تفيد بضرورة التشجيع على التعليم الهجين المختلط بين الحضور والدراسة أون لاين.





وأوضح، أن كلية الهندسة بقنا، عقدت كل الامتحانات عبر الأون لاين لطلاب قسم الهندسة الكهربية التزاما منها بتوجيهات إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب الوجه القبلي.





وذكر أن المنظومة الإلكترونية، تتيح ظهور الإجابة على الامتحان للطالب بعد الانتهاء منه مباشرة بشكل إلكتروني ، كما يتمكن عميد الكلية من متابعة الامتحانات من مكتبه ووقت بدء الامتحان وانتهاء مع آخر طالب ينتهي منه.





كما يتمكن عميد الكلية، من تحديد مستوى الطلاب من خلال الاجابات على الامتحان وكذلك عملية تقدير تفاعل الأساتذة من الطلبة عبر طريق وتقييم وقتي لكل الطلبة.





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