عميد هندسة الأزهر بقنا: نطبق المنظومة الإلكترونية وأتابع الطلاب من مكتبي

كشف الدكتور علي حسن، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر فرع قنا، عن أخر التطورات في التحول الرقمي بالكلية والإلتزام بالمنظومة الإلكترونية في الدراسة والامتحانات.
وقال عميد هندسة قنا، لصدى البلد، إن إدارة جامعة الأزهر، أصدرت توجيهات العام الحالي تفيد بضرورة التشجيع على التعليم الهجين المختلط بين الحضور والدراسة أون لاين.
وأوضح، أن كلية الهندسة بقنا، عقدت كل الامتحانات عبر الأون لاين لطلاب قسم الهندسة الكهربية التزاما منها بتوجيهات إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب الوجه القبلي.
وذكر أن المنظومة الإلكترونية، تتيح ظهور الإجابة على الامتحان للطالب بعد الانتهاء منه مباشرة بشكل إلكتروني ، كما يتمكن عميد الكلية من متابعة الامتحانات من مكتبه ووقت بدء الامتحان وانتهاء مع آخر طالب ينتهي منه.
كما يتمكن عميد الكلية، من تحديد مستوى الطلاب من خلال الاجابات على الامتحان وكذلك عملية تقدير تفاعل الأساتذة من الطلبة عبر طريق وتقييم وقتي لكل الطلبة.
برنامج لدراسة علم الفيزياء
وأعلنت جامعة ماربورج بألمانيا عن برنامج الماجستير الخاص في مجال الفيزياء -أشباه الموصلات- الذي يجرى باللغة الإنجليزية بجامعة ماربورج بألمانيا من دون تحمل أي رسوم دراسية.
صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا فإن برنامج الماجستير سوف يكون أونلاين؛ تيسيرًا على طلاب وطالبات الدراسات العليا بقطاع كليات العلوم بجامعة الأزهر.
وأوضح أن تفاصيل هذا البرنامج متاحة للباحثين من خلال هذا الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على جميع المعلومات الكاملة عن البرنامج، وكيفية التقدم له، والمتطلبات اللازمة:-
وطالب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الباحثين من أبناء الجامعة المتخصصين في مجال الفيزياء -أشباه الموصلات- بالتقدم لهذا البرنامج، والإفادة من الفرصة كاملة، والتي تتيح للطلاب الحصول على شهادات الماجستير من مدارس أوروبية مختلفة، ومتقدمة تزيد من نقاط التميز العلمي للجامعة، وتسهيل النشر العلمي المشترك، الذي يزيد من التصنيف الدولي للجامعة، راجيين لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.
يأتي هذا في ضوء النشاط العلمى الكبير الذى يشهدة قطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر، ومن خلال التعاون الدولي المتميز بين جامعة الأزهر وجامعة ماربورغ بألمانيا فيما يخص مجالات البحث العلمي والمنح