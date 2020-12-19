ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كاتب صحفي يشيد بجهود الرئيس السيسي ويدين بشدة تقرير الاتحاد الأوروبي.. لهذا السبب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل السنهوري
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الكاتب الصحفى، عادل السنهورى، إنه يتابع عن كثب نشاط الرئيس السيسي واهتمامه بتطوير المحاور والطرق وخاصة بداية من الطريق الصحراوي الذي كان يمثل أزمة كبيرة في مصر، واستمر لـ 15 سنة يمثل ازمة ولم تستطيع الحكومات السابقة حلها او الانتهاء منها، ولكن في عهد الرئيس السيسي تم الانتهاء من الطريق وتطويره خلال 6 أشهر فقط.

وتابع السنهوري، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان هذه الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لم تنته وإنما تتزايد مع زيادة المشروعات القومية المقامة، وان العمل على تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات ساعد على حل الازمة  الازلية للمرور والازدحام وضاعف الطرق وحولها من طرق طولية إلى طرق عرضية لربط الشرق بالغرب.

واوضح أن اهتمام الرئيس له عدة رسائل، لافتا الي ان الاحصائيات العالمية والمؤشرات الدولية سنتقل مصر العام القادم للمرتبة الـ 28 على العالم في شبكة الطرق بعد ان كنا نحتل المرتبة 119، وان من ضمن هذه الرسائل ان الدولة لم يتوقف العمل بها وكسرت كل المعدلات السلبية لديها من معدلات النمو والبطالة وغيرها من الأشياء التي تأثرت بالمشروعات التنموية والقومية.

وفي سياق يتعلق بجلسة البرلمان الأوروبي التي انتقدت حقوق الإنسان في مصر موضحا ان مازال هناك حلقة مفقودة بيننا وبين البرلمان الأوروبي، معقبا: "ديه مش اول مرة"، منوها أن الرئيس السيسي رد بقوة في حواره الأخير في فرنسا فيما يتعلق بحقوق الانسان، وان مصر في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي "احنا انقذنا الاتحاد الأوروبي من قضية الهجرة غير الشرعية"، وهو احدى الملفات التي تصدرت له مصر وكان يؤرق أوروبا، ونستحق عليه وسام، الي جانب مجموعة من القضايا الأخرى من الإرهاب وغيرها، مستنكرا هذه البيانات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي، وان البيان الذي صدر هو عام جدا وبه معلومات مغلوطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسي: الرئيس السيسي أول رئيس عربي يعلق على تصريحات ماكرون

برلماني: صعود مصر للمرتبة 83 في التنمية المستدامة دليل على نجاحها

عبد المحسن سلامة: دور فرنسا في ليبيا مؤثر ومحاولات تركية لاستغلال الأوضاع المضطربة.. فيديو

ترشيحاتنا

على مساحة 200 متر.. السيطرة على حريق شب بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.. يتصدر مانشيتات «صباح البلد»

أغضبت الفتيات.. دار الإفتاء تحذر المواطنين من خاصية Nearby في تيليجرام

تركيا.. حفل صاخب بحضور أردوغان والكاظمي يثير جدلا واسعا.. فيديو

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور