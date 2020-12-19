كاتب صحفي يشيد بجهود الرئيس السيسي ويدين بشدة تقرير الاتحاد الأوروبي.. لهذا السبب

قال الكاتب الصحفى، عادل السنهورى، إنه يتابع عن كثب نشاط الرئيس السيسي واهتمامه بتطوير المحاور والطرق وخاصة بداية من الطريق الصحراوي الذي كان يمثل أزمة كبيرة في مصر، واستمر لـ 15 سنة يمثل ازمة ولم تستطيع الحكومات السابقة حلها او الانتهاء منها، ولكن في عهد الرئيس السيسي تم الانتهاء من الطريق وتطويره خلال 6 أشهر فقط.





وتابع السنهوري، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان هذه الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لم تنته وإنما تتزايد مع زيادة المشروعات القومية المقامة، وان العمل على تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات ساعد على حل الازمة الازلية للمرور والازدحام وضاعف الطرق وحولها من طرق طولية إلى طرق عرضية لربط الشرق بالغرب.





واوضح أن اهتمام الرئيس له عدة رسائل، لافتا الي ان الاحصائيات العالمية والمؤشرات الدولية سنتقل مصر العام القادم للمرتبة الـ 28 على العالم في شبكة الطرق بعد ان كنا نحتل المرتبة 119، وان من ضمن هذه الرسائل ان الدولة لم يتوقف العمل بها وكسرت كل المعدلات السلبية لديها من معدلات النمو والبطالة وغيرها من الأشياء التي تأثرت بالمشروعات التنموية والقومية.





وفي سياق يتعلق بجلسة البرلمان الأوروبي التي انتقدت حقوق الإنسان في مصر موضحا ان مازال هناك حلقة مفقودة بيننا وبين البرلمان الأوروبي، معقبا: "ديه مش اول مرة"، منوها أن الرئيس السيسي رد بقوة في حواره الأخير في فرنسا فيما يتعلق بحقوق الانسان، وان مصر في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي "احنا انقذنا الاتحاد الأوروبي من قضية الهجرة غير الشرعية"، وهو احدى الملفات التي تصدرت له مصر وكان يؤرق أوروبا، ونستحق عليه وسام، الي جانب مجموعة من القضايا الأخرى من الإرهاب وغيرها، مستنكرا هذه البيانات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي، وان البيان الذي صدر هو عام جدا وبه معلومات مغلوطة.



