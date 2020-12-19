الأيدي الناعمة لبنت الصعيد.. ولاء عطا من تحت الصفر لصاحبة شركة مقاولات: فخورة بنجاحي.. صور

جاءت قبل سنوات من صعيد مصر حاملة معها أحلامها وطموحها في النجاح الدراسي البعيد عن مجال الهندسة، حتى تحول الحلم إلى آخر، وهو النجاح في مجال العمل، التي فضلت أن يكون المعمار، تبدلت يدا ولاء عطا الناعمة بأخرى ذات ملمس خشن لا يقدر على معالجتها أي مرطب، تعلوها الأظافر ذات اللون الأحمر الأنثوي، وبعد سنوات من العمل في مجال فرد المادة "المحارة" بيديها نجحت في تدشين شركة خاصة بالبناء والاستشارات الهندسية.











تروي ولاء عطا، قصة نجاحها لـ «صدى البلد»، وتسترجع ذكرياتها التي ترجع إلى التحاقها بالدراسة في مكان نشأتها بنجع حمادي محافظة قنا، حتى الصف الثالث الثانوي، وعند الالتحاق بجامعة الأزهر لدراسة الدراسات الإسلامية قسم علم نفس، عام 2007، جاءت إلى القاهرة متزوجة في الصف الأول، لتصبح أم لابنها الأول في غضون عدة أشهر، وتقول ولاء: "اضطريت أنزل شغل عشان مسئولية ابني مع الدراسة".







